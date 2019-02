Deel dit artikel:













Twee gewonden bij steekpartij in Spijkenisse

Bij een steekpartij in Marga Klompéstraat in Spijkenisse zijn vrijdagavond twee mensen gewond geraakt. Een van de slachtoffers zou volgens getuigen in een stadsbus gevonden zijn.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. "De collega's zitten nog in de briefing en we komen daarom later vandaag met een uitgebreid bericht", zegt een woordvoerder van de politie zaterdagochtend.