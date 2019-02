FNV dreigt Picnic met rechtszaak

Vakbond FNV dreigt onlinesupermarkt Picnic voor de rechter te slepen. De bond vindt dat het bedrijf zijn personeel volgens de cao voor supermarktpersoneel moet betalen. Als Picnic niet binnen een week aangeeft die collectieve arbeidsovereenkomst toe te passen, klaagt FNV de onderneming aan.

Picnic heeft onder andere een distributiecentrum in onze regio. Dat zit sinds afgelopen najaar op Distripark-Eemhaven in Rotterdam.

Volgens FNV betaalt Picnic iets meer dan het minimumloon zonder toeslagen. Vakbondsbestuurder Marianne Jekkers noemt dat "onderbetalen" en een van de manieren waarop de websuper goedkoper kan bezorgen dan andere supermarkten.

De vakbond had Picnic eerder ook al op de korrel. Uit onderzoek van FNV zou blijken dat de werkdruk in distributiecentra te hoog is en er soms sprake is van onveilige werkomstandigheden. Picnic liet daarop weten zich niet in dat beeld te herkennen.

Dat Picnic een veiligheidsprogramma heeft opgezet, noemt Jekkers winst. "Maar het bedrijf geeft niet thuis zodra het gaat over vaste contracten en vaste uren voor de mensen. En een cao, daar gaat de directie al helemaal niet op in. Tijd voor druk dus'', zegt Jekkers.