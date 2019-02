Vuurwapen gevonden bij alcoholcontrole in Rotterdam

Agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een vuurwapen gevonden bij een grootschalige alcoholcontrole in Rotterdam-Delfshaven.

De controle was op de Horvathweg. 247 bestuurders moesten blazen. De politie hield zeven mensen aan voor rijden onder invloed. Vijf daarvan hadden zoveel gedronken dat zij een proces-verbaal kregen. Van twee werden zelfs de rijbewijzen ingevorderd.

Bij een van de gecontroleerde bestuurders vonden agenten het vuurwapen. Het wapen is in beslag genomen en de bestuurder heeft de nacht doorgebracht in een politiecel. Zaterdag gaat de recherche met de man praten over de herkomst van het vuurwapen.

Een stukje verder aan de Talklaan controleerde de politie rond dezelfde tijd 611 bestuurders. Daar kregen er zeven een proces-verbaal.