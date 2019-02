Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











VIDEO: Veel schade door omgevallen heistelling

De schade in de huizen in Vlaardingen, waar vrijdag een heistelling op viel, is enorm. Op videobeelden is te zien dat de brokstukken tot in de woonkamer op de begane grond terecht zijn gekomen.

De heistelling viel vrijdagmiddag door nog onbekende oorzaak om op het nieuwbouwterrein aan de Gretha Hofstralaan in Vlaardingen. Het gevaarte ramde het dak van twee gloednieuwe woningen. De huizen zijn pas een jaar geleden opgeleverd. Bergers zijn tot in de nacht doorgegaan met het verwijderen van de omgevallen heistelling. De machine was door de val deels geknakt. Daarom moest de stelling op meerdere plekken vastgeketend worden met zware kettingen. De bewoners mogen zaterdag wat spullen uit de huizen halen en verblijven de komende tijd elders.

Lees ook: Kraan valt op woningen in Vlaardingen