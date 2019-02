Dordtse sportclubs vragen nieuw overleg met gemeente over parkeerchaos

De sportverenigingen in de Dordtse Stadspolders willen opnieuw met de gemeente in gesprek. Ze zijn ontevreden over het besluit van de gemeenteraad om niet te investeren in extra parkeerplaatsen en een omleidingsroute bij de sportvelden.

"De parkeerdrukte is enorm, dat speelt al zo'n vijf à zes jaar en daar moet nu eindelijk een oplossing voor komen", aldus voorzitter Ronald Groesbeek van voetbalvereniging Oranje-Wit.

Samen met zijn collega van de naastgelegen korfbalvereniging Oranje-Wit doet hij deze zaterdagmorgen zijn beklag voor de microfoon van RTV Rijnmond. "Niets doen is geen oplossing. Stel je voor dat er iemand gewond raakt, dan kunnen de hulpdiensten niet ter plaatse komen."

Te duur

De verenigingen hebben een plan gemaakt waarbij het parkeerterrein met 34 plaatsen wordt vergroot en nieuwe fietspaden het auto- en fietsverkeer van elkaar moeten scheiden. Dinsdag bleek dat de raad dit plan te duur vindt. De kosten zouden zo'n vier ton zijn.

Groesbeek: "Het grootste probleem is de doorstroming: het moet breder gemaakt worden. Wat is de gemeente nou meer waard: Een mensenleven of vier ton?"

Deze zaterdagmorgen heeft een touringcar duidelijk moeite om een draai te maken op het parkeerterrein. Auto's staan in de berm geparkeerd. De doorgang op sommige plekken te smal om twee auto's te laten passeren. Het leidt tot gescheld en frustratie onder bezoekers.

Stukje lopen

"Mijn auto staat hier verderop, dus ik heb een stukje moeten lopen", zegt een bezoekster. "Het is nu lekker weer, maar ik kan me voorstellen dat als het regent je dat minder leuk vindt."

"Ik snap dat het een lastig probleem is voor de verenigingen, ik weet ook niet zo goed wat de oplossing moet zijn. Maar we zouden wel vaker met meerdere mensen in één auto naar de club kunnen komen. Je ziet nu nog veel mensen alleen in de auto zitten."

Een andere bezoeker erkent dat de fiets een beter alternatief is."Maar we zitten hier met vier verengingen en je kunt niet verwachten dat de leden en bezoekers allemaal met de fiets komen. Wij verzamelen nu al ergens anders in de stad als we moeten uitspelen, maar dat is niet echt het clubgevoel wat je wilt."