Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wedstrijdbad vernoemd naar 'vergeten' Rie Mastenbroek Rie Mastenbroek (l) en Willy den Ouden op het NK in Gouda (1936). foto: ANP, Historisch Archief

Het wedstrijdbad in het Zwemcentrum Rotterdam is zaterdag vernoemd naar Rie Mastenbroek. Dat gebeurde tijdens de herdenking van haar honderdste geboortedag in het zwembad en in het bijzijn van haar zoon Otto Mastenbroek. Op 26 februari van dit jaar zou ze honderd zijn geworden.

De Rotterdamse zwemster won op 17-jarige leeftijd bij de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn drie gouden en een zilveren medaille. Zoon Otto Mastenbroek is blij met de postume eer: "Ik denk dat ze zelf ook trots zou zijn. Het werd tijd, maar beter laat dan nooit." Mastenbroek keek blij toe hoe jongeren baantjes trokken in het zwembad. "De jeugd heeft de toekomst. Wie weet zwemt er hier wel een latere medaillewinnaar of -winnares tussen." Eerbetoon De organisatie Rotterdamse Sporticonen deed eerder een oproep om de zwemster haar honderdste geboortejaar een tastbare herinnering te geven in de stad. Het in 2018 geopende zwemcentrum reageerde daarop positief en besloot het wedstrijdbad met olympische afmeting (50 meter) naar haar te vernoemen. Mastenbroek wordt wel de vergeten zwemster genoemd. De prestaties leverden haar destijds de titel beste sportvrouw van de wereld op. Maar in eigen land kreeg ze nooit een bijzondere onderscheiding. Dat gebeurde ook niet na haar overlijden in 2003. Naast het wedstrijdbad krijgt ze ook een eigen zwemevenement voor kinderen, dit jaar onder de naam 100 jaar Rie Mastenbroek en daarna jaarlijks als Rie Mastenbroek Memorial.