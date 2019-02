Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Van poep tot pindakaas: alles is kunst in Schiedam Op de sokkel

Artist Shit, dat staat op een blikje met daarin de poep van kunstenaar Piero Manzoni. Voor de een is het afschrikwekkend, voor de ander kunst. Zes van de in totaal negentig poepblikjes zijn onderdeel van de tentoonstelling Manzoni in Holland in het Stedelijk Museum Schiedam. Zaterdag is de tentoonstelling geopend.

De jonggestorven artiest (1933-1963) hanteerde meer ongebruikelijke materialen en methoden: van eieren waarop hij zijn vingerafdrukken zette tot mensen aan wie hij vroeg op een sokkel te staan om een levende sculptuur te worden. Zij werden dan gesigneerd. Het publiek kan in Schiedam ook weer een voetstuk van de hand van Manzoni bestijgen en zich even een kunstwerk voelen. En zo'n ei is er ook. De expositie in Schiedam is volgens een woordvoerster het eerste overzicht van Manzoni's werk in Nederland in een halve eeuw. "De tentoonstelling laat niet alleen Manzoni’s artistieke ontwikkeling zien.

Pindakaasvloer

Ook de samenwerking met kunstenaars in Nederland en daarbuiten komt aan bod. Hij inspireerde Wim T. Schippers voor zijn Pindakaasvloer. Die is sinds acht jaar weer te bekijken. Speciaal voor Schiedam creëerde de kunstenaar een nieuwe ronde versie met - vanwege een paal - een hap eruit. Manzoni beïnvloedde ook andere Nederlandse kunstenaars, onder wie Jan Schoonhoven. "Hij liet, zoals Jan Schoonhoven opmerkte, de noodzaak zien ook de laatste resten van het overbodige overboord te zetten. Manzoni leidde ze naar het wit, de leegte, de ideeën." De tentoonstelling belicht ook de samenwerking tussen Manzoni en de internationale Zero-kunstenaarsgroep. Ook is de briefwisseling te volgen tussen de Rotterdamse Zero-groep en haar manager Hans Sonnenberg. Wim T. Schippers opende de tentoonstelling, met een muzikale act met publiek. Ook werden er vierhonderd eieren uitgedeeld aan de bezoekers.