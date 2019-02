Monfils finalist na driesetter tegen Medvedev

De Fransman Gaël Monfils speelt zondag de finale van het ABN Amro World Tennis Tournament. Hij versloeg de jonge Rus Daniil Medvedev in drie sets nadat hij set één verloor (4-6, 6-3, 6-4).

De ervaren showman Monfils en het grote talent Medvedev vermaakten het publiek in Rotterdam met een aantrekkelijke partij. Na twee breaks van beide spelers in set één, plaatste de Rus de beslissingle break negende game waarna zijn service behouden voldoende was (6-4).

Ook set twee kende drie breaks en deze trok Monfils met 6-3 naar zich toch waardoor het publiek een derde set kreeg voorgeschoteld. De derde zet begon geheel in stijl met een break voor Monfils. Medvedev maakte deze ongedaan, maar leverde in game negen opnieuw zijn service in waarna de Fransman zich naar de finale serveerde (6-4).