Twee mannen opgepakt voor schietpartij Hoogvliet

De politie is zaterdagmiddag een onderzoek begonnen naar een schietpartij aan de Toscalaan in Hoogvliet. Er zijn twee mannen opgepakt.

Volgens een woordvoerder van de politie kwamen er om 17:40 uur meldingen binnen van een schietpartij. Een slachtoffer in de straat beweerde dat hij was beschoten. Hij was niet geraakt.

Korte tijd later zijn in de directe omgeving twee mannen opgepakt. Over een toedracht voor de schietpartij is nog niets bekend