Wawrinka slaat zich naar WTT-finale tegen Monfils

Stanislas Wawrinka speelt zondag de finale van ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam tegen Gaël Monfils. Hij rekende zaterdag in een spannende driesetter af met Kei Nishikori: 6-2, 4-6. 6-4.

De Japanner kwam in de eerste set niet in zijn gebruikelijke goede spel en leverde liefst drie keer zijn eigen service in. Wawrinka werd ook één maal gebroken en pakte de set met 6-2. Daarna kwam Nishikori sterk terug in set twee en brak hij Wawrinka twee keer in de eerste drie games. Na één rebreak werd het 6-4 voor Nishikori.

Waar de breaks rijkelijk vloeiden in de eerste twee sets, bleven deze in de beslissende set lang uit. Tot aan game tien viel er slechts één breakpoint (voor Wawrinka) te noteren. Bij een stand van 5-4 op de service van Nishikori kreeg de Zwitser weer één break- en dus matchpoint en sloeg hij toe op de tweede service van de Japanner.

De finale in Ahoy begint zondag om 15.30 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. In een bomvolle uitzending wordt ook verslag gedaan van de voetbalwedstrijd FC Groningen - Feyenoord en Excelsior - FC Emmen. Beide duels beginnen om 14.30 uur.