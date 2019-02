Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Volg FC Groningen - Feyenoord, Excelsior en tennisfinale op Radio Rijnmond Feyenoord - FC Groningen dit seizoen. FOTO: Yannick Verhoeven - VK Sportphoto FC Groningen-Feyenoord Excelsior-FC Emmen

De uitwedstrijd van Feyenoord bij FC Groningen is zondagmiddag live te volgen in een bomvolle uitzending van Radio Rijnmond Sport. Naast dit duel is er ook aandacht voor de kelderkraker Excelsior - FC Emmen en de finale van het ABN Amro World Tennis Tournament.

Feyenoord gaat in het hoge noorden proberen een einde te maken aan de negatieve reeks in uitwedstrijden. In de laatste drie eredivisieduels op vreemde bodem werd er slechts één punt gepakt door de Rotterdammers. Groningen verkeert in een goede vorm. Het won na de winter drie keer en verloor maar nipt van PSV. FC Groningen - Feyenoord vormt de hoofdmoot van de sportuitzending en het commentaar komt de vaste volgers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop. Dennis Kranenburg geeft updates over Excelsior - FC Emmen dat ook om 14.30 uur begint. De uitzending tussen 13.00 en 18.00 uur wordt gepresenteerd door Leon Boele en ook de tennisfinale tussen Stanislas Wawrinka - Gaël Monfils krijgt veel aandacht. Volg hieronder onze liveblog.