Gebouw ingestort na brand in Rotterdam Overschie Er raakte niemand bij gewond. Foto: MediaTV

Een bedrijfspand aan de Kiotoweg in Rotterdam-Overschie is in de nacht van zaterdag op zondag compleet verwoest na een explosie. Er was brand.

De eigenaar van het pand kwam polshoogte nemen toen het inbraakalarm was afgegaan en zag toen dat er brand was, waarop de brandweer is ingeschakeld. De explosie gebeurde toen drie brandweerlieden binnen waren. Die raakten niet gewond. Het ging om een pand van Elbro Rietschoten, een bedrijf dat horeca-apparatuur en airco's verkoopt. Door de brand en de daaropvolgende explosie is onder meer de eerste etage ingestort. De straat voor het pand ligt bezaaid met brokstukken. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Wat er precies is ontploft, is ook niet duidelijk.