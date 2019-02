Verkeershinder op Papendrechtse brug

Op de Papendrechtse brug is deze zondag één van de twee rijstroken afgesloten. Daardoor is er maar één rijstrook beschikbaar.

Het gaat om de N3 richting de A15 ter hoogte van de Merwedebrug. De afsluiting is vanwege onderhoudswerkzaamheden. Vanaf 15:00 uur zondagmiddag moet de weg weer open zijn.

Verkeer vanaf de Moerdijkbrug of Kiltunnel kan beter omrijden via de A16 en A15, via knooppunt Rijsoord.

De werkzaamheden zorgen niet voor hinder of stremming voor de scheepvaart.