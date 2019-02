Deel dit artikel:













Finale ‘Wie is de Mol?’ in bioscoop Onder meer in Cinerama is de finale live te bekijken.

De finale van het populaire tv-programma Wie is de Mol? is dit jaar te volgen in de bioscoop. Vorig jaar konden de fans de finale voor het eerst op groot scherm bekijken.

Live meekijken in de regio kan in de Vlaardingse Vue-bioscoop, Cinerama in Rotterdam en Kinepolis in Dordrecht. Dat werd zaterdagavond in het programma ‘Moltalk’ bekend gemaakt. De finale is op zaterdag 9 maart te zien in twaalf vestigingen. De kaartverkoop ging zaterdag van start voor leden van AVRO-TROS, reguliere bioscoopbezoekers moeten nog een weekje wachten. Kaartjes kosten 2,50 euro.