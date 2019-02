Deel dit artikel:













Scooterrijder gewond door verkeersborden op de weg

Een scooterrijder in Hellevoetsluis is zaterdagavond gewond geraakt op de Noorddijk in Hellevoetsluis. Er lagen verkeersborden op de weg en het slachtoffer kon deze niet meer ontwijken.

De scooteraar heeft een aantal botbreuken opgelopen, zo meldt de politie. Volgens de politie zijn de verkeersborden door vandalen op de weg gegooid. Wie dat heeft gedaan, is nog niet bekend: de politie is nog op zoek.