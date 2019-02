Vijf mannen mishandelen 26-jarige in Dordrecht

Een 26-jarige man is zaterdagmiddag zwaar mishandeld op de Johan Wagenaarstraat in Dordrecht. Vier van de daders zitten vast: de vijfde ging ervandoor.

Het slachtoffer liep een gebroken kaak op en raakte gewond aan zijn been.

De mishandeling gebeurde vermoedelijk na een verkeersconflict: de man en zijn vriendin zaten op een scooter en twee van de latere verdachten ook. Ter hoogte van de Patersweg kwam het bijna tot een botsing.

De twee latere verdachten op de andere scooter achtervolgden het slachtoffer en zijn vriendin en trommelden op een bepaald moment nog wat vrienden op. De vechtpartij was vervolgens op de Johan Wagenaarstraat, waar behalve de twee op de scooter, ook nog drie andere mannen betrokken raakten.

Het ging om vier mannen uit Zwijndrecht van 18 en 19 jaar oud. De vijfde man ging er van door in de richting van de Zuidendijk en is nog niet aangehouden. Wie hij is, is wel bekend bij de politie. De politie is nog wel op zoek naar getuigen en meer informatie.