Rotterdammer opgepakt voor overval zonnestudio’s Een van de twee zonnestudio's aan de Groene Hilledijk.

Een 30-jarige Rotterdammer is door agenten herkend als de verdachte van twee overvallen op zonnestudio’s in Rotterdam-Vreewijk. Hij is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt.

De overvallen waren op vrijdag en zaterdag op twee zonnestudio's, beide aan de Groene Hilledijk. Vrijdagmiddag kwam de overvaller rond het middaguur binnen en deed een greep in de kassa. Lees ook: Man doet greep in kassa zonnestudio Een dag daarna was het weer raak. Ook bij deze overval werd een onbekende hoeveelheid geld buitgemaakt. Tijdens een briefing over de overvallen, herkenden agenten de verdachte op camerabeelden. Zij konden hem korte tijd later aanhouden. De man wordt in overleg met het OM maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris.