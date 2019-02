Slecht Feyenoord laat zich aftroeven door FC Groningen

Feyenoord heeft zondagmiddag met 1-0 verloren bij FC Groningen. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst kwam in de 26e minuut op achterstand door een eigen doelpunt van Sven van Beek en kon dat niet meer rechtzetten.

FC Groningen begon beter aan de wedstrijd. Het was scherper en feller dan Feyenoord en kreeg ook de betere kansen via Ritsu Doan. Kenneth Vermeer kon wel voorkomen dat de talentvolle Japanner tot scoren kwam.

Negatief record Van Beek

In de 26e minuut was het wel raak voor FC Groningen. Een goede aanval, waarin Mahi en Bruns de hoofdrol speelden, werd ongelukkig afgerond door Feyenoorder Sven van Beek. Het was alweer zijn zesde eigen doelpunt in de eredivisie. Hij evenaart daardoor het record van van oud-Spartaan Marília. Naast het bovenstaande record is Sven van Beek ook de speler die Kenneth Vermeer het meest passeerde in zijn carrière.

Op slag van rust kreeg FC Groningen ook nog een kans om de score te verdubbelen. Samir Memišević volleerde de bal, maar zijn inzet ging over het doel van Vermeer.

Ook slecht in tweede helft

In de tweede helft werd het spel van Feyenoord niet beter. De ploeg van vertrekkend trainer Giovanni van Bronckhorst speelde slordig en oogde mak. Groningen was nog een aantal keer dichtbij de 2-0, maar dat lukte de ploeg van Danny Buijs uiteindelijk niet meer.

Feyenoord ziet door de nederlaag AZ tot twee punten naderen. Volgende week kan Feyenoord tegen koploper PSV de derde plek dus verliezen.

Scoreverloop

26' 1-0 Sven van Beek (eigen doelpunt)