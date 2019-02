Tweede lentedag in Rotterdamse regio

De eerste officiële lentedag in ons land is een feit. Zondagmiddag werd in de Bilt om 15.20 uur een temperatuur gemeten van 15 graden en dat betekent lente.

Onze regio loopt wat vooruit. Daar is nu al twee keer een temperatuur boven de 15 graden gemeten, zo vertelt weerman Jules Geirnaerdt. Zondag was het 15,3 graden in Hoek van Holland.

In het zuiden van het land liep het kwik nog verder op. In Maastricht was het zondag 18,1 graden. De eerste lentedag is dit jaar een maand eerder dan normaal. We zetten geen record neer, in 1993 was de eerste lentedag al op 13 januari.