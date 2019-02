Monfils wint ABN AMRO World Tennis Tournament: 'Naam staat nu naast idool Arthur Ashe'

De Franse tennisser Gaël Monfils heeft zondagmiddag het ABN AMRO World Tennis Tournament gewonnen. Hij versloeg in Rotterdam Ahoy Stan Wawrinka in drie sets: 6-3, 1-6 en 6-2.

Monfils had over het algemeen het betere spel in de finale. Wawrinka liet slechts een aantal keer zien waartoe hij in staat is. In de tweede set was de Zwitser wel erg sterk, die set ging dan ook met 6-1 naar Wawrinka.

Maar Monfils was in staat om zich te herpakken. Het resulteerde in de derde set in een dubbele break. Dat was de nekslag voor Wawrinka.

Monfils is trots zijn zege. "Ik ben superblij. Ik kan niet blijer zijn. Want mijn naam staat nu naast die van Arthur Ashe. Hij is mijn idool, hij heeft mij geïnspireerd", zegt hij tegenover RTV Rijnmond.

Monfils versloeg op zijn weg naar de finale eerder al David Goffin, Andreas Seppi, Damir Džumhur en Daniil Medvedev.

Bekijk hierboven een compilatie van het ABN AMRO World Tennis Tournament 2019 en het interview met Gaël Monfils.