Honderden Rotterdammers willen demonstreren voor beter stapklimaat

Ruim achthonderd mensen hebben via Facebook laten weten dat ze op 20 februari bij het stadhuis in Rotterdam komen demonstreren voor een beter uitgaansbeleid. Nog eens 1200 mensen geven aan dat ze mogelijk komen.

De ondertekenaars vinden dat de gemeente meer moet doen om het Rotterdamse nachtleven te stimuleren. Organisator Thijs Boer van de demonstratie: "We willen dat het debat de politieke leiders van onze mooie stad wakker schudt."

Half februari werd bekend dat de gemeente de stekker trekt uit een project in Delfshaven. De komst van een grote danceclub, Maatschappij voor Volksgeluk, gaat daardoor niet door . De organisatoren overwegen naar de rechter te stappen.

Vriendschappen

De demonstratie op 20 februari heet 'Opstaan voor de Nacht', maar de organisatoren spreken ook van een opstand. Op Facebook schrijven ze dat er veel positieve dingen gebeuren in de stad, maar dat het uitgaansleven 'al jaren in verval' is. "Nu ook de jongste poging voor het creëren van een relevante club in Rotterdam is mislukt is de maat vol."

Dan breken de organisatoren een lans voor het nachtleven. "De nacht verbindt Rotterdammers. Het is waar vriendschappen worden geboren en kinderen verwekt. Nieuwe ideeën ontstaan en herinneringen worden gemaakt."

"Wij gaan staan voor het stadhuis omdat wij zien dat er geen visie betreffende het uitgaansleven en clubscene is. Wij zijn de mensen die de nachten maken. Ons verbonden voelen met elkaar door het nachtleven."