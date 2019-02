Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ketheltunnel voor tweede keer dicht na reeks ongelukken Archief

De Ketheltunnel in de A4 tussen Den Haag en Rotterdam is zondag aan het begin van de avond afgesloten. Volgens Rijkswaterstaat zijn er meerdere ongelukken gebeurd. Het verkeer krijgt het advies via de A13 te rijden.

De tunnel in de A4 richting Rotterdam ging rond 19.00 uur dicht. Er zou sprake zijn van twee aanrijdingen; één vlak voor de tunnel en één in de Ketheltunnel. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt bij de ongevallen. Eerder op de dag was de Ketheltunnel ook al enige tijd afgesloten. Door een technische storing met de slagbomen gingen alle verkeerslichten op rood.