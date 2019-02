Afval op straat dumpen; ben je een eikel?

Schiedam heeft door de hele gemeente nieuwe borden geplaatst om aandacht te vragen voor zwerfafval op straat. Ze bestaan uit een checklist waar de overtreder kan aanvinken wat voor hem of haar van toepassing is, zoals 'Ik ben een eikel'.

"Hé jij daar! waarom gooi jij die troep op straat?", is de vraag die eerst wordt gesteld. De vervuiler mag vervolgens een lijstje met bekende smoezen afvinken. De keuzes zijn onder meer 'Ik moet aan mijn imago denken' en 'Normaal ruimt mama het op'. 'Al het bovenstaande' is de hekkensluiter.

Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn begin februari 16 nieuwe borden door de gehele gemeente geplaatst. Het idee kwam van een bewoonster uit Schiedam-Zuid, die ze tijdens een vakantie in het buitenland had gezien. Via de wijkregisseur kwam haar voorstel bij de gemeente terecht.

Die was wel in voor een ludieke manier om het zwerfafval onder de aandacht te brengen. "Het is toch iets waar mensen zich echt aan ergeren. We hopen dat deze borden mensen helpt om anderen aan te spreken als ze er een zooitje van maken", besluit de woordvoerder.