'Gio' over FC Groningen-Feyenoord (1-0): 'Punt was gezien veldspel niet terecht geweest'

Feyenoord verloor zondagmiddag met 1-0 van FC Groningen. De Rotterdammers speelden volgens trainer Giovanni van Bronckhorst de slechtste wedstrijd onder zijn leiding.

"Ik denk dat we totaal niet in de wedstrijd hebben gezeten", zegt 'Gio' tegenover RTV Rijnmond. "Groningen laat ons nog in de wedstrijd omdat ze de 1-0 niet weten uit te breiden. Maar gezien het veldspel was een punt niet verdiend geweest."

In het gesprek met Sinclair Bischop gaat Van Bronckhorst nog verder in op het seizoen van de Rotterdammers en het eigen doelpunt van Sven van Beek.

