Ongevallen Ketheltunnel door dollemansrit stomdronken automobilist

De ongelukken zondagavond bij de Ketheltunnel zijn veroorzaakt door een stomdronken man. De bestuurder van een zwarte Peugeot reed voor de tunnel tijdens een dollemansrit twee andere auto's aan.

De dronkelap ging er na de aanrijding zonder verlichting vandoor. In de tunnel begaf zijn auto het waarop hij kon worden aangehouden.

Stomdronken

Volgens de politie was de man zo dronken, dat er geen gesprek met hem te voeren was. Het is dan ook niet duidelijk waar hij vandaan kwam. "Hoe lang de man al aan het rijden was, weten we niet," zegt een woordvoerder. Ook is zijn identiteit nog niet bekend.

De politie sluit niet uit dat de brokkenpiloot onderweg van Den Haag naar Rotterdam meer schade heeft veroorzaakt. De man zit vast, zodra hij weer nuchter is wordt hij verhoord.

Getuige: "Idioot rijgedrag"

Een getuige denkt dat hij de man al voor Den Haag op de A4 heeft gezien: "Wij reden op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Rond half zeven zagen wij een donkere Peugeot zonder verlichting over het gras razen om auto’s op de derde baan in te halen. Dit was vlak voor het aquaduct bij Leiderdorp. Het zag uit als idioot rijgedrag waarbij ik dacht aan drugsgebruik."