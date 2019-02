Deel dit artikel:













Tennisplaza: Gaël Monfils en Richard Krajicek Monfils Monfils

In deze aflevering van Tennis Plaza blikken we terug op het ABN AMRO World Tennis Tournament, spreken we met Jérémy Chardy en de Fin Henri Kontine over het dubbelspel en interviewen we de Fransman Gaël Monfils, die het enkelspel won.

Toernooidirecteur Richard Krajicek: "Het was een supermooie strijd in de finale. Maar de hele week hebben de toeschouwers supertennis gezien." Kijk hierboven de volledige uitzending van Tennis Plaza.