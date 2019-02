Record: 533.512 euro opgehaald bij Sporten voor Sophia

Het jaarlijkse evenement Sporten voor Sophia heeft 533.512 euro opgebracht, een nieuw recordbedrag.

1900 sporters kwamen dit weekend tijdens verschillende blokken in actie. Drie uur lang werkten ze zich in het zweet tijdens de spinmarathon.

Het opgehaalde geld wordt door het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam gebruikt om een sportprogramma te ontwikkelen voor chronisch zieke kinderen. “En een deel van het bedrag stoppen we in een spaarpot om het Sophia Kinderziekenhuis te verbouwen”, vertelt Chrisje Seijkens van Stichting Vrienden van Sophia.

Het is de 28e editie van Sporten voor Sophia. In 2018 werd er in totaal 486.766 euro opgehaald. De eindstand is nog niet definitief volgens de organisatie, achteraf komt er altijd nog extra geld binnen en in maart wordt er nog Aquasporten voor Sophia georganiseerd in het Zwemcentrum Rotterdam.

Ook volgend jaar, op 14, 15 en 16 februari 2020, zal er weer gesport worden voor een nieuw wetenschappelijk onderzoek voor het Sophia Kinderziekenhuis.