Rijnmond-redacteur laat zich voor cd inspireren door culturele retraite

Rotterdammer Laurens Collée (31) heeft onlangs een cd het levenslicht doen zien met eigen liedjes en montages. Voor de cd 'Tegen de keer' heeft Laurens zich laten inspireren door het jaar dat hij als een soort culturele retraite doorbracht op landgoed Oosterhouw in Groningen, het vroegere woonhuis van dichter C. O. Jellema.

Het verblijf op dat landgoed heeft Rijnmond-redacteur Laurens naar eigen zeggen veranderd. "Het heeft me denk ik wat vriendelijker en gastvrijer gemaakt. Ik ben wat opener naar mensen gaan kijken. Toen ik daar zat, hadden we heel vaak muzikanten over de vloer die daar een week of twee aan iets kwamen werken, en fotografen en andere jonge creatieve mensen. Als je mensen een dag en een nacht of een weekje meemaakt op zo'n plek, blijken ze meer in zich hebben dan je denkt als je een vlugge Facebook-post van ze leest of wat berichten op Twitter van ze ziet. Als je wat meer tijd met ze doorbrengt blijken de meeste mensen best wel oké."

De nu uitgebrachte cd is de opmaat tot een serie huiskameroptredens in Utrecht, Rotterdam, Zwolle, Groningen en Ede.

Roland Vonk heeft voor het programma Archief Rijnmond uitgebreid met Laurens gesproken.