80 duizend bezoekers Tunnel of Love 20190217_Tunnel-of-Love

Ongeveer 80 duizend mensen hebben een bezoek gebracht aan de Tunnel of Love in Rotterdam. Dat terwijl de organisatie slechts 10 duizend bezoekers had verwacht.

Het project was zo succesvol dat het voetgangersdeel van de Maastunnel twee dagen langer openbleef. Zondagavond werd de boel opgeruimd, rond half tien 's avonds lag alleen het kleed er nog. In de 580 meter lange tunnel zorgden vanaf 8 februari zo'n 35 duizend fluorescerende hartvormige stickers en blacklight voor een visueel spektakel. Het project is binnen drie weken gerealiseerd. De Tunnel of Love was een liefdesverklaring van studio Vollaerszwart aan alle Rotterdammers, maar ook een verjaardagscadeau voor de Maastunnel. Die werd op Valentijnsdag (14 februari) 77 jaar.