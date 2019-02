Rotterdam stelt limiet aan deelfietsaanbieders

De gemeente Rotterdam wil een maximum stellen aan het aantal deelfietsstations in de stad. Wethouder Judith Bokhove van Mobiliteit presenteert maandag haar deelfietsbeleid. Vanaf volgend jaar komt er een vergunningsplicht voor aanbieders van deelfietsen, waardoor strenger gehandhaafd kan worden.

"Nu is het soms een rommeltje met rondslingerende fietsen, daarop willen we gaan handhaven", zegt de wethouder. Deze zogenoemde 'free-floating deelfietsen', zonder station, zorgden te vaak voor overlast. "Graag op een plek parkeren waar mensen er langs kunnen, anders gaan we handhaven."

De afgelopen jaren experimenteerde de gemeente met meerdere aanbieders. "We hebben van de slechte voorbeelden geleerd en ook van de goede. Daarom komen we nu met een strakker beleid", zegt de wethouder.

Goede bereikbaarheid

De gemeente wil dat er in het stadscentrum altijd op 250 meter afstand een deelfiets op te halen is. "Zo’n deelfietssysteem staat of valt met het gemak, dus goede bereikbaarheid is erg belangrijk", legt Bokhove uit. Deelfietsstations moeten vooral op strategische plaatsen komen. "Zoals bij stations, bij de veerpont en bij toeristische attracties."

Volgens de wethouder kunnen deelfietsen en –scooters een positieve bijdrage leveren aan schoon vervoer. "Kijk naar de Felyx scooters. Met die aanbieder hebben we goede afspraken kunnen maken, ze zorgen niet voor overlast en er zijn heel veel gebruikers. Dat is het goede voorbeeld."