Brandweer redt vrouw en kat uit woning Schiedam Brandweer, Foto: Thijs Kern

De brandweer in Schiedam heeft maandagochtend een vrouw van een balkon gered. In haar woning aan de Tielman Oemstraat was de meterkast in brand gevlogen.

De vrouw vluchtte naar het balkon toen ze de brand ontdekte, omdat ze niet meer door de woning naar buiten kon. Ook een kat uit het huis is in veiligheid gebracht. Vanwege de brand moesten uit voorzorg ook een aantal buren hun huis uit. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is niet duidelijk hoe het gaat met de vrouw en de kat. Ook is onbekend hoe groot de schade aan de woning is.