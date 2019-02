Crowdfunding geslaagd: nieuw distributiecentrum voor online groentewinkel Rechtstreex

Het voortbestaan van de webshop Rechtstreex is voorlopig veiliggesteld. Door middel van een crowdfundactie voor een nieuw distributiecentrum voor het Rotterdamse bedrijf, dat streekproducten verkoopt, is binnen no-time de minimaal benodigde 50 duizend euro bereikt.

Rechtstreex verkoopt sinds 2013 online "alles dat je kan bedenken dat in de regio wordt gemaakt door boeren", legt oprichter Maarten Bout uit. Niet alleen groente en fruit, maar ook zuivel, kaas, sap, chips en jam zitten in het assortiment. Op verschillende verzamelpunten in de regio kunnen mensen hun bestelde producten vervolgens afhalen.

De huur van het huidige distributiecentrum aan de Bovendijk werd eind 2018 plotseling opgezegd. De gemeente Rotterdam wil het pand, dat van hen gehuurd wordt, zelf weer gaan gebruiken.

Lening

"Een heel pittig moment in onze groei om nu een verhuizing en nieuwe inrichting te moeten doorvoeren. Dat is iets waar we ook nog niet het spaargeld voor hebben", liet het bedrijf eerder weten. Rechtstreex had al snel een nieuwe locatie in het Keilepand in Rotterdam-West op het oog, maar voor de financiën werd de community gevraagd een steentje bij te dragen. Niet in de vorm van donaties, maar in de vorm van een lening. Mensen kunnen een bepaald bedrag uitlenen, tegen een rente van vier procent met een looptijd van vier jaar.

Het doelbedrag was 50 duizend euro, zodat de verhuizing naar het Keilepand én een gedeelte van de inrichting betaald kan worden. "De koelcellen die we hadden, werden gehuurd en kunnen we dus niet meenemen", legt Bout uit. "We moeten in het Keilepand dus zelf nieuwe koelingen neerzetten. Dat kost veel geld."

Binnen enkele dagen was het streefbedrag al bereikt. "Het was verrassend en verbazingwekkend hoe snel dat ging", zegt Bout. "Nu druppelt nog dagelijks geld binnen. We zitten inmiddels op 88 duizend euro. Zo kunnen we hier écht iets goeds neerzetten."

De verhuizing staat gepland voor eind maart.