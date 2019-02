Bye bye love: 35 duizend hartjes verwijderd van muren Maastunnel

De Tunnel of Love is maandagochtend weer 'gewoon' de Maastunnel. Alle 35 duizend hartjes die de afgelopen week de muren van het voetgangersgedeelte sierden, zijn verwijderd. Alleen het zwarte tapijt - uiteraard ook met hartjes - ligt nog op de grond.

Meer dan 80 duizend mensen brachten de afgelopen dagen een bezoekje aan de Tunnel of Love. "Het is overweldigend", zegt kunstenares Madje Vollaers. Zij had zelf gerekend op zo'n 15 duizend geïnteresseerden. "Ik ben er nog steeds een beetje wiebelig van."

Het 'ontstickeren' begon zondagmiddag om 17:00 uur. "We begonnen met zestien man, maar toen bleek dat ook veel bezoekers spontaan gingen helpen. Binnen twee uur was de tunnel helemaal leeg."



De stickers, waarop veel bezoekers de afgelopen dagen een boodschap hebben achtergelaten, zijn samengevoegd tot een aantal roze ballen van meer dan vijftig centimeter doorsnede. "Er zitten duizenden liefdesverklaringen op. We hebben dus de ziel van de Tunnel of Love meegenomen", zegt Vollaers. "Eigenlijk is dat al een soort kunstwerk, dat heel beladen is door alle boodschappen die erop geschreven zijn."

Wat nu nog rest in de tunnel is het zwarte tapijt met de hartjes. Mensen die geïnteresseerd zijn in een stukje, hebben pech. "We hebben al meerdere aanvragen gehad, ook van een school en een theater. Maar er zijn de afgelopen dagen 80 duizend mensen overheen gegaan, dus dat tapijt kan het daglicht niet meer verdragen", besluit Vollaers.