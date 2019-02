Deel dit artikel:













Rob Jacobs aan tafel in FC Rijnmond Rob Jacobs

Rob Jacobs blikt maandagmiddag terug op het voetbalweekend in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. Met de oud-trainer spreken we over de belangrijke overwinning van Excelsior en de nieuwe nederlaag van Feyenoord in een uitduel.

Moet Feyenoord zich zorgen maken met betrekking tot het behalen van Europees voetbal? Nummer vier AZ is inmiddels genaderd tot twee punten. Excelsior is juist weer uit de degradatiezone na de zege op concurrent FC Emmen. FC Rijnmond begint om 17:20 uur en wordt ieder uur herhaald. Behalve Rob Jacobs zitten ook Emile Schelvis en Rob Geus aan tafel. Met de presentator praten we ook over een nieuw kookprogramma dat hij voor TV Rijnmond gaat maken.