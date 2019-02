Deel dit artikel:













Slachtoffer overreden door heftruck in Schiedam

Aan de Karel Doormanweg in Schiedam is maandagochtend een bedrijfsongeval gebeurd. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is iemand overreden door een soort heftruck.

Hulpdiensten zijn ter plaatse en hebben de persoon inmiddels bevrijd. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Het zwaargewonde slachtoffer wordt naar het ziekenhuis gebracht.