Deel Hollandse Biesbosch dicht door boomsterfte

Een deel van het recreatiegebied de Hollandse Biesbosch bij Dordrecht is per direct afgesloten voor het publiek. Er is sprake van boomsterfte, waardoor bomen kunnen omvallen en er gevaar ontstaat voor wandelaars. Het bos is afgezet met hekken en er staan borden met informatie.

Door het bos ten westen van de Helsluis lopen diverse onverharde wandelpaden en gemarkeerde routes. Tot nader order zijn die paden voorlopig niet bereikbaar. "Het is te risicovol om het bos open te houden voor bezoekers", zegt Henk Bronkhorst, Hoofd Beheer in de Hollandse Biesbosch. "Er breken takken af en er staan bomen op omvallen. Je hoort aan het kraken van de takken dat er veel dood hout is. We willen voorkomen dat ongelukken gebeuren."

Parasiet en honingzwam

De bomen in het stukje bosgebied, voornamelijk essen, zijn aangetast door een parasiet. Voor schimmels zoals de honingzwam zijn aangetaste bomen een voedingsbron. De schimmels versnellen het verrottingsproces van de bomen, die uiteindelijk langzaam afsterven. Daardoor worden de bomen instabiel en vallen uiteindelijk om.

Nieuwe bomen planten

In de zomer worden de takken en gevallen bomen weggehaald. Dat kan dan pas, omdat de grond tot die tijd te drassig is en hierdoor te veel schade aan natuur en paden zou worden aangericht. Daarna start de aanplant van jonge bomen in november tot en met maart. Hoewel veel planten en struiken al snel opkomen, duurt het daarna een aantal jaar tot het er weer uitziet als een bos.

De werkzaamheden gebeuren in fases en zullen naar alle waarschijnlijkheid tot in 2021 duren. Zodra een gedeelte veilig is bevonden, wordt dit weer opengesteld voor publiek.