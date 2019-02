84-jarige Rotterdamse kokkin maakt nog dagelijks bami

Met pensioen gaan? De 84-jarige Oemar Singokarso denkt er nog niet aan. Ze staat vijf dagen per week in de keuken van Toko Kondreman in het Oude Westen om bami te maken. "Werken is gezellig."

Haar bami is wereldberoemd binnen en buiten Rotterdam. Bisoen Gayadien is de eigenaar van de toko. "Jongens die terugkomen uit Suriname, bellen soms al vanaf Schiphol om haar bami te bestellen", vertelt hij.

Geheim

"Werken is gezellig", vertelt Singokarso. "Wat moet ik thuis doen?", vraagt ze zich af. "Eten, slapen, eten, slapen. Ik vind het heerlijk om te koken."

Hoe het komt dat haar bami zo lekker is, is moeilijk te verklaren. "Ze is op 15-jarige leeftijd begonnen met koken", vervolgt Gayadien. "Het geheim zijn de kruiden die er allemaal in gaan. Zij doet nooit aan berekenen, ze weet precies hoeveel er in moet."

Mama's bami

Oemar was 39 jaar toen ze begon als kok in de toko op de West-Kruiskade. In al die jaren is ze slechts één keer op vakantie geweest. Gayadien besloot een maand iemand anders aan te stellen, maar dat bleek geen succes. "Onze klanten mopperden dat dit niet Mama's bami was", aldus Gayadien. "We moesten maar bellen als ze weer terug was van vakantie."

Voor de vaste klanten is het goed nieuws dat de kokkin nog zo graag kookt. Hoe dat dan moet als ze straks toch echt met pensioen gaat, weet Bisoen nog niet. "Ik denk dat ik dan de keuken dicht moet doen. Het wordt moeilijk voor ons om nog zo iemand te vinden. Ik geloof niet dat een andere persoon zo lekker bami kan koken!"