Technisch mankement oorzaak kraanongeluk Vlaardingen

De heistelling waarvan de giek vrijdag op het dak van twee woningen in Vlaardingen viel, had een technisch mankement. Dat meldt het bedrijf dat het heiwerk heeft verricht. De installatie ligt momenteel bij een geaccrediteerd bedrijf dat verder gaat onderzoeken wat er precies is gebeurd.

Volgens Verhoef Funderingstechniek uit Meerkerk, dat het heiwerk verricht op Park Hooglede in Vlaardingen-Holy, is er iets afgebroken en heeft de machinist nog geprobeerd het gevaarte in de bouwput te laten landen. Daarbij ontstond een tweede mankement en viel de giek alsnog op het dak van twee woningen.

De schade aan de huizen is groot. Volgens directeur Verhoef is de heistelling niet total loss. "Niet de hele kraan is omgevallen, maar alleen de giek", laat hij weten. Het bedrijf is verzekerd.



Geschrokken

Bouwbedrijf BAM, dat het project Hooglede in Vlaardingen uitvoert, is erg geschrokken van het ongeluk van vrijdag. "We zijn wel blij dat er geen gewonden zijn gevallen, het had veel erger kunnen uitpakken", zegt een woordvoerder van BAM.

De bouwreus stuurde na de melding meteen directieleden naar de plek des onheils om maatregelen te nemen. "De veiligheid van omwonenden staat dan voorop, maar we kijken óók meteen naar mogelijke oorzaken om daaruit lering te trekken".

Het is nu aan juristen en verzekeraars om de zaak snel en goed af te handelen voor alle betrokkenen. "We willen uiteraard zo snel mogelijk de bouw hervatten en de getroffen huizen herstellen", meldt BAM. "De opstalverzekering van de bewoners moet formeel opdracht geven voor herstel en we hopen dat dat heel snel kan".

Vervangende heistelling

De projectontwikkelaar heeft inmiddels ook Verhoef gevraagd een vervangende heistelling te plaatsen, zodat het werk door kan gaan. "We hebben de verantwoordelijkheid bij Verhoef gelegd. Zo werkt dat. We hopen snel op nieuws over oorzaak en gevolg". Er zijn volgens BAM geen aanwijzingen dat het heibedrijf uit Meerkerk nalatig is geweest.