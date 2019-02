Verdachte dood Paul Pluijmert voor het eerst voor de rechter

Het is nog onduidelijk of de 36-jarige man die wordt verdacht van het opzettelijk doden van Dordtenaar Paul Pluijmert (23), een bekentenis heeft afgelegd. Zowel de Officier van Justitie als de advocaat van de 36-jarige verdachte willen hierover niks zeggen.

In de rechtbank van Breda diende maandag de eerste zogeheten pro-forma zitting. De verdachte zelf had aangegeven daarbij niet aanwezig te willen zijn. Hij zit in de gevangenis.

Breda

Pluijmert (23) wandelde in de nacht van 3 op 4 november vorig jaar na een avondje stappen in Breda naar de taxistandplaats op de Nieuwe Prinsenkade, om van daar naar huis te gaan.

Samen met vrienden zag hij hoe een andere Dordtse jongen door de 36-jarige man geslagen werd op het zebrapad bij de Hoge Brug. Toen ze vroegen waarom de man dat deed, stak hij Pluijmert meteen neer. Hij overleed korte tijd later.



De politie noemde Pluijmert "een willekeurig slachtoffer". Om een beter beeld te krijgen van wat er aan beide feiten vooraf ging werden getuigenoproepen gedaan, onder meer via het TV-programma Opsporing Verzocht.

Een taxi-chauffeur en twee rennende mannen, die te zien waren op camerabeelden, hebben zich echter nooit gemeld. De dader werd op aanwijzing van ooggetuigen kort na zijn daden aangehouden in de nabije omgeving.

De dood van Pluijmert schokte de Dordtse voetbalwereld en in het bijzonder DFC, waar hij in het eerste elftal speelde. Afgelopen zaterdag pakte de derdeklasser een periodetitel, die zijn teamgenoten opdroegen aan de voormalige nummer vijf.

Wat de man bezielde en of hij mogelijk psychisch niet in orde is, is onduidelijk. Hij wordt op 11 en 12 maart gehoord over de uitkomsten van onderzoek. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor 15 mei.