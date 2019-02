Bonnenregen voor automobilisten op snelwegen rond Rotterdam

De Vlaardingerdijk in Vlaardingen. Foto: Google

De oplegger was losgeraakt van de trekker. Foto: Politie

Zeker 235 automobilisten kunnen de komende tijd een forse boete thuis verwachten. Zowel op de A13 ter hoogte van het Kleinpolderplein, bij het Kethelplein en op de A4 bij Vlaardingen gingen bestuurders in het afgelopen weekend de fout in.

Op de A13 negeerden 42 automobilisten zondagochtend de rode kruizen boven de weg. Op de weg was een oplegger van een vrachtwagen losgeraakt van een trekker. Om die reden waren drie rijstroken afgesloten.

Zondagmiddag was het ook raak. Zeker 33 automobilisten negeerden rode kruizen bij de Ketheltunnel nadat die was afgesloten.



De roodkruisnegeerders kunnen allemaal een bekeuring van 240 euro op de mat verwachten, schrijft de politie.

Vlaardingerdijk

Ook in Vlaardingen ging het dit weekend geregeld fout. Om vanuit Vlaardingen via de Vlaardingerdijk de A4 op te rijden, moet je op tijd voorsorteren. Van de drie rijstroken gaat er slechts één naar de oprit. Maar veel automobilisten schieten via één van de andere rijstroken alsnog de oprit naar de snelweg op.

Een gerichte controle drie dagen lang bij het kruispunt leverde 160 overtreders op. Ook zij krijgen een boete van 240 euro.