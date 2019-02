Gorinchemmer moet paarse Lamborghini inleveren

Een 34-jarige man uit Gorinchem die er niet het geld voor leek te hebben, heeft vandaag zijn paarse Lamborghini in moeten leveren. Hij raakte nog een onbekend aantal dure bolides kwijt. De man wordt verdacht van witwassen.

Ook had hij flinke bedragen op meerdere rekeningen staan. In zijn huis is bovendien een hennepkwekerij gevonden met zo’n tweehonderd planten.

In de woning is ook een 20-jarige vrouw uit Rijnsburg aangehouden. Er liep al een tijdje een onderzoek door de politie, belastingdienst en gemeente. Dat gaat nog door.