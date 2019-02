Minder inbraken in Rotterdam, meer maaltijdbezorgers overvallen

Het aantal overvallen, straatroven en woninginbraken in Rotterdam daalt nog steeds. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de gemeente die maandag zijn gepresenteerd. Maaltijdbezorgers waren vaker slachtoffer van een overval.

Het aantal woninginbraken daalt het meest. In 2018 was dat veertien procent in vergelijking met het jaar ervoor. Bij straatroven is de daling negen procent en het aantal overvallen nam drie procent af. Burgemeester Aboutaleb: "Dit soort criminaliteit daalt en dat is een goed teken."

In Lombardijen was juist een stijging van het aantal woninginbraken met twaalf procent. Daar wordt geëxperimenteerd met sensoren zowel op straat als in woningen. Het doel daarvan is verdacht gedrag in een vroeg stadium opsporen, zodat een inbraak voorkomen worden.

Van tevoren afrekenen

In het begin van vorig jaar waren er veel overvallen op pakketbezorgers. Dat gebeurde het meest in de wijk Feijenoord. De politie heeft agenten in burger ingezet als pakketbezorger. Een aantal overvallers is zo opgepakt. Dat heeft volgens de burgemeester een afschrikkende werking gehad. Ook de telecombedrijven hebben hun bezorging veranderd.

Tekst gaat verder onder video



Ook was er vorig jaar een stijging te zien in Rotterdam van overvallen op maaltijdbezorgers. Een van de mogelijke oorzaken is dat deze bezorgers nog steeds werken met contant geld.

Steeds meer ondernemers stoppen met contante betaling. Burgemeester Aboutaleb wil graag dat dit binnen een jaar helemaal is ingevoerd en dat een bezorgmaaltijd altijd van tevoren via het internet wordt afgerekend.

Uit onderzoek blijkt dat overvallers van maaltijdbezorgers, die gepakt zijn voor dit soort misdrijven minder vaak opnieuw de fout in gaan voor hetzelfde delict. In 2012 was de recidive nog 52 procent, nu blijkt dat negen procent te zijn. De daders stoppen echter niet met hun criminele carrière, maar verplaatsen hun activiteiten naar drugs en wapens.