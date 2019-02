Winegums en drop in de vorm van Rotterdamse gebouwen

De Euromast, Rotterdam Centraal, het SS Rotterdam en de Markthal zijn iconen in Rotterdam. Vanaf nu zijn ze ook in de vorm van snoepjes te krijgen.

Initiatiefnemers zijn Kees Groeneveld van de Dordtse snoepfabrikant Sugro en Wim Roest van Candyshop Keizerswaard. Het begon uit een idee van Sugro om iets leuks te doen voor Rotterdam bij het vijftigjarig bestaan van het bedrijf.

Groeneveld: “We hebben zelf 27 jaar in de Waalhaven gezeten, voordat we verhuisden naar Dordrecht. We wilden een dooreetdrop maken voor Rotterdammers. Rotterdammers staan tenslotte bekend als doorpakkers. Natuurlijk hadden we ook Dordrecht kunnen kiezen, maar we zitten nog steeds in de regio Groot Rotterdam. Deze iconen zijn herkenbaar. We hadden er ook graag de Hef nog in gehad, maar die kregen we niet goed gegoten. Dat werkte niet zoals we wilden.”

Wim Roest heeft al heel wat enthousiaste reacties gehad. “Klanten vinden het echt lekker. Een keer proeven is verkocht. Rotterdammers zijn trots op hun stad, ze zijn blij dat ze nu iets hebben in de vorm van hun stad, net zoals de Hagenaars hun Haagse Hopjes hebben, hebben wij nu deze doorpakkers.”

Het snoepgoed is vanaf deze week verkrijgbaar bij Candyshop Keizerswaard.