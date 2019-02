Deel dit artikel:













Trucker ramt slagbomen Botlekbrug, weg richting Europoort dicht Archieffoto (Tom van Vark)

Voor verkeer met bestemming Europoort was het maandag aan het einde van de middag onmogelijk om over de Botlekbrug te gaan. Dat kwam doordat een vrachtwagenchauffeur een slagboom kapot had gereden. In de richting Rotterdam was de weg ook even dicht, maar al snel weer open.