Bittere pil voor vijf apothekers in Rotterdam en Capelle

In het oosten van Rotterdam en in Capelle aan den IJssel is afgelopen weekeinde ingebroken bij vijf apotheken. De dieven forceerden schuifdeuren en gooiden bakstenen door de ruiten.

In de nacht van zaterdag op zondag moest een apotheek aan de Spoorlaan in Capelle het ontgelden. Ruim een uur later was het raak aan de Imkerstraat in Zevenkamp. De volgende nacht was deze apotheek rond 03:15 uur nog een keer aan de beurt.

In de nacht van zondag op maandag duwden dieven kort na middernacht de deuren uit de medicijnwinkel aan de Sinclair Lewisplaats in Rotterdam-Ommoord. Rond 05:00 uur gooiden ze bakstenen door de ruiten van de apotheek aan de Marshallweg in dezelfde wijk.

Bij alle inbraken is volgens de politie geld meegenomen. Of er ook medicijnen zijn gestolen, moet onderzoek nog uitwijzen.