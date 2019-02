Dronken veroorzaker aanrijdingen Ketheltunnel mag de weg niet meer op

De dronken automobilist die zondag twee keer met hoge snelheid een auto aanreed voor de Ketheltunnel in de A4, mag voorlopig de weg niet meer op. Het gaat om een 37-jarige Amsterdammer. Hij heeft een rijverbod en is zijn rijbewijs voorlopig kwijt.

De man werd zondag aan het begin van de avond stomdronken uit een auto gehaald die in de Ketheltunnel tot stilstand was gekomen. Hij bleek voor de tunnel een auto te hebben aangereden met een snelheid van 170 km per uur, vertelt de politie. Ook had hij een tweede auto geraakt.

Na de aanrijdingen reed de man zonder verlichting door en strandde halverwege de tunnel. Omdat de man te dronken was, is hij pas maandag gehoord. Daarna is hij vrijgelaten.

Uit het verhoor is nog steeds niet duidelijk geworden welk traject de beschonken Amsterdammer heeft afgelegd. Getuigen zeiden zondag tegen RTV Rijnmond al dat ze hem bij Leiderdorp hadden zien rijden.

De politie heeft melding gedaan bij het CBR (Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid). Die bepaalt binnen vier weken of de man een cursus moet gaan doen of dat er onderzoek komt naar zijn rijgeschiktheid.