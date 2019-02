Hilarisch: Brandweerofficier doet een 'Al-Sahafje'

Hilariteit om een fragment uit een videoreportage van het ongeluk in Vlaardingen met een hei-installatie. Verslaggever Ronald van Oudheusden vraagt de officier van dienst hoe de situatie binnen is, nadat de giek door het dak was geslagen.

Op het moment dat de brandweerbaas vertelt dat hij dat niet weet omdat het nog onverantwoord is om binnen te gaan, lopen een paar brandweerlieden op de achtergrond het getroffen pand uit. Het was de verslaggever niet opgevallen op het moment zelf. Een dag later werd het opgemerkt door een scherpe kijker van RTV Rijnmond.

Dumpert



Inmiddels heeft de site Dumpert het fragment van tien seconden geplaatst en bekeken al meer dan 200 duizend mensen de video uit Vlaardingen. Ook op Facebook is het onbedoeld lollige filmpje een hit. Of de redactie van DWDD wakker is merken we maandagavond.

Verschillende reacties maakten de vergelijking met woordvoerder Al-Sahaf van Saddam Hoessein, die tijdens de Tweede Golfoorlog voor de camera verkondigde dat de strijd voor het Iraakse regime voorspoedig verliep, terwijl op de achtergrond Amerikaanse tanks Bagdad binnenreden.

'Onbedoeld komisch'



De verslaggever benadrukt geenszins de bedoeling te hebben gehad de brandweerman te kakken te zetten. "Ik had het echt niet door en werd zaterdagavond er pas op geattendeerd. Onbedoeld komisch en dat kan omdat er gelukkig geen gewonden zijn gevallen.", zegt Ronald van Oudheusden.