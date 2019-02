Deel dit artikel:













VIDEO: Luizenmoeder mateloos populair op Capels schoolplein Foto: basisschool Groen van Prinsterer in Capelle aan den IJssel

Televisieserie De Luizenmoeder is weer op de buis. Er keken zondag ruim 4,1 miljoen mensen naar de tweede aflevering van het nieuwe seizoen. Ook op de scholen in de regio is De Luizenmoeder - een comedyserie over een basisschool - mateloos populair.

"Elke zondag avond kijk ik er met veel plezier naar", vertelt meester van der Eijk van basisschool Groen van Prinsterer in Capelle aan den IJssel. In het lerarenteam wordt de serie op maandag altijd wel even besproken. "We plagen elkaar een beetje onderling en zeggen dan tegen elkaar: 'typisch een juf Ank opmerking' of 'je lijkt wel meester Anton'." "Veel dingen die ik voorbij zie komen, zie je terug in de serie. Bijvoorbeeld de 'een, twee en drie stergroep' en dat er dan buiten gediscussieerd wordt: 'zit jouw kind ook in de twee ster groep?' Dat is voor ons erg herkenbaar", vult juffrouw Solleveld van groep zeven aan. De moeders op het schoolplein kijken ook graag naar de serie. "De herkenbaarheid is leuk. Hoe de juffrouwen onderling met elkaar omgaan. Grappig!"