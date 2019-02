Volg NK strandrace bij RTV Rijnmond met Nederlands Kampioen Jasper Ockeloen

Strandracer Jasper Ockeloen werd de laatste twee jaar Europees kampioen en afgelopen jaar voegde hij daar de Nederlandse titel aan toe. Komende zondag gaat hij zijn titel proberen te prolongeren op het strand van Oostvoorne. Het NK is live te volgen via een livestream op de website van RTV Rijnmond.

De sport is de laatste jaren een stuk populairder geworden, vertelt Ockeloen. "Vooral in de kustregio is het super populair. Het is gewoon super gaaf om één te zijn met de natuur en op het strand enorme snelheden te kunnen halen", vertelt de strandracer.

Enorme snelheden

"Het waait vaak hard op het strand. En als je wind mee hebt en je rijdt op dat strand, met de geavanceerde fietsen die wij hebben, kan je enorme snelheden halen. Dat is een super gaaf gevoel, omdat je niet verwacht dat je zo hard kan rijden."

Recreanten tussen de toppers

"Het leuke verder is dat een recreant aan dezelfde wedstrijd meedoet als een topper. Lars Boom stond bijvoorbeeld in hetzelfde startvak als een recreant die zich gewoon heeft ingeschreven. Die rijdt precies dezelfde route op dezelfde dag."

Zoals gezegd is het NK strandrace te zien op de website van RTV Rijnmond. Daar zal vanaf 11.30 uur het NK live op de website te zien zijn.