Jacobs: 'Van Bronckhorst maakt mogelijk dit seizoen niet af'

Rob Jacobs ziet het scenario dat Giovanni van Bronckhorst dit seizoen bij Feyenoord niet zal afmaken, als realistisch. "Ik zie geen team meer dat voor hun trainer elke week alles wil geven."

"Misschien zegt Gio wel uit zichzelf: Het is genoeg geweest," vertelt Jacobs in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. "Al heeft dat ook met kwaliteit te maken. Feyenoord is niet in staat om wekelijks te presteren, dat is al een aantal seizoenen het geval."

Jacobs speculeert over de situatie waarin Feyenoord de komende week verliest van PSV en Ajax. Maar hij heeft nog moed voor het duel in de halve finale van de KNVB Beker: "Het is te hopen dat bij Ajax-thuis de klapper nog één keer valt."

Door technische redenen is alleen de Facebook-uitzending hieronder te zien.